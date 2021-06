Orvieto. 35° anniversario di sacerdozio del vescovo Sigismondi e 1° anno di Ministero Episcopale nella Diocesi

Mercoledì 30 Giugno 2021, 17:21

La Diocesi Orvieto-Todi è in festa per il 35° anniversario di sacerdozio del vescovo Gualterio Sigismondi e il suo 1° anno di ministero in questa unità pastorale.

«I sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e i fedeli laici della Chiesa di Orvieto-Todi - così una nota della Diocesi - elevano fervidi ringraziamenti al Signore per i 35 anni di sacerdozio del vescovo Gualtiero, nel compiersi del primo anno del suo episcopato nella nostra Diocesi.

La parola illuminata e pacata, l’insegnamento chiaro e sicuro, la capacità di promuovere e amplificare la comunione ecclesiale sono i tratti che più chiaramente emergono in questo primo anniversario del suo ingresso in Diocesi e diventano, per tutti, motivo di preghiera e di impegno per questa porzione del Popolo di Dio da Lui arricchita, nel passato e nel presente, da tanti segni di predilezione e di grazia.

L’intercessione dei nostri santi patroni Giuseppe e Fortunato e dei Ss. Pietro e Paolo, sostengano l’impegno del Vescovo e di tutti noi al servizio del Vangelo.»