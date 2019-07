Orvieto, 13enne scompare da casa: ritrovata su un autobus lungo l'A1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Era intenzionata a raggiungere degli amici a Bologna la 13enne siciliana rintracciata dalla polizia stradale di Orvieto dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. La ragazzina, senza dire niente ai familiari, era partita nel pomeriggio di martedì da un paese nella provincia di Ragusa salendo su un autobus diretto verso il Nord Italia. Non vedendola rincasare e non riuscendo a rintracciarla, la madre ha dato l'allarme alla polizia che ha attivato le ricerche in tutta Italia. A intercettarla poco prima del casello autostradale di Chiusi è stata, intorno alle 14.30 di ieri, una pattuglia della polizia stradale di Orvieto che prima di allora aveva fermato e controllato a uno a uno i passeggeri di ben otto pullman. Nel nono, infine, si trovava la bambina che dall'aspetto dimostrava un'età maggiore a quella reale e che in un primo momento avrebbe anche tentato di depistare gli agenti rispondendo in corretto portoghese alle richieste di mostrar loro un documento. Ma la 13enne si è poi ingenuamente tradita quando una volta fatta scendere dal mezzo si è sentita chiamare da uno dei poliziotti e instintivamente si è girata. In quel momento, così, non le è rimasto che ammettere la propria "fuga" dettata a quanto pare soltanto dal desidero di rincontrare degli amici. In serata, dopo aver trascorso la giornata con gli agenti, è stata raggiunta dai genitori che l'hanno riportata a casa.