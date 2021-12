Orvieto a 115 casi Covid. In salita tutti i comuni dell'Orvietano, Fabro record di contagi

Non accenna a fermarsi la corsa del virus Covid-19 in tutto l'Orvietano dove ormai da giorni, in quasi tutti i comuni, i casi continuano a crescere. A Orvieto la situazione vede al 28 dicembre, secondo i dati pubblicati dalla Regione Umbria, 115 casi di positività al Covid-19 (114 in isolamento contumaciale e 1 persona ricoverata), un balzo di 26 unità rispetto al giorno precedente. Un picco che comincia a preoccupare e che costituisce il terzo dato più alto dall'inizio della pandemia che aveva visto il 12 novembre 2020 arrivare la conta a 170 casi e il 17 marzo 2021 ci si era fermati a 161. Al momento è di 12,57 la percentuale su 1000 abitanti. Dati preoccupanti ma sotto controllo da parte della Usl Umbria 2 Distretto Sanitario di Orvieto. Dall'inizio della pandemia la città di Orvieto conta 1070 casi totali e purtroppo 22 decessi. Nel centro storico di Orvieto è in vigore l'ordinanza firmata dalla sindaca, Roberta Tardani, che dispone l'obbligo fino al 6 gennaio 2022 di indossare la mascherina anche all'aperto: «Si tratta di un provvedimento precauzionale - spiega la prima cittadina - la situazione dei contagi nella nostra città è sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni ma per questo bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e mantenere i comportamenti corretti. È un piccolo grande gesto di responsabilità che ci consentirà di continuare a vivere queste festività in modo sicuro.»

APPROFONDIMENTI PRESEPE Orvieto, annullata la rappresentazione del 6 gennaio del Presepe...

Situazione critica e da record per il comune di Fabro che vede la positività di 94 cittadini e che non era mai andato, dall'inizio della crisi sanitaria pandemica da Covid-19, oltre i 20 casi. Tutti i cittadini fabresi positivi Covid si trovano in isolamento domiciliare. I contagi derivano per lo più da focolai familiari e scolastici.

Negli altri comuni dell'Orvietano situazione in costante monitoraggio a San Venanzo, dove i casi sono saliti a 25, a Monteleone d'Orvieto che di positivi ne conta 26, a Ficulle dove i contagiati sono al momento 18, 17 in isolamento e 1 persona ricoverata. Allerona ha 5 casi, Baschi 10, Castel Giorgio 8, Castel Viscardo 4, Montegabbione 10, Parrano 2, Porano 13.