Orvieto, 10mila presenze al teatro Mancinelli nel 2018. Domenica arriva Rossella Brescia con la "Carmen"

ORVIETO - Oltre 10mila presenze al teatro Mancinelli nel 2018. E' il positivo bilancio che traccia dell'anno appena trascorso l'associazione TeMa che gestisce il teatro di Orvieto ma che è ormai diventata anche “soggetto di riferimento per il territorio dell’Area Interna Sud Ovest Orvietano - dicono dal consiglio di amministrazione - per l’organizzazione e produzione di spettacoli, eventi e manifestazioni”. In totale, gli spettacoli che sono stati messi in scena nel 2018 sono stati 26 (16 relativi alla stagione 2017-2018 e 10 per la programmazione 2018-2019), per un totale di 39 recite e hanno registrato circa 10.300 presenze. Nella stagione in corso sono stati sottoscritti al momento 324 abbonamenti.E dopo la pausa di Umbria Jazz Winter riprende domenica 20 gennaio alle 17 il calendario della stagione teatrale con Rossella Brescia, volto noto della tv e voce di Rds, ma prima di tutto ballerina che sarà la protagonista della "Carmen" con i testi, la regia e la coreografia di Luciano Cannito.