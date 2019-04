Orvietano, dieci Comuni al voto: ecco tutte le sfide e i candidati. In quattro paesi lista unica

ALLERONA

ORVIETO - Dieci i Comuni dell’Orvietano che andranno al voto il prossimo 26 maggio, in quattro di questi un unico candidato. Colpa della crisi della politica e dei partiti, oltre che dei bilanci ingessati delle piccole amministrazioni ridotte all’osso, che hanno aumentato la disaffezione dei cittadini verso le istituzioni. Così diventa difficile non solo trovare gente disposta a candidarsi come consigliere comunale ma anche a trovare aspiranti sindaci. E’ il caso di, dove il sindaco uscente Sauro Basili è l’unico in corsa così come gli era già successo cinque anni fa, situazione analoga adove cambia solo il nome dell’aspirante (e futuro) sindaco: era Anacleto Bernardini nel 2014, sarà Damiano Bernardini, oggi assessore. Dopo il primo mandato il giovane Dem Federico Gori, coordinatore dei Piccoli Comuni Anci Umbria, ha messo d’accordo tutti ae sarà l’unico candidato. Nessuno sfidante anche per Daniele Longaroni a. In extremis arriva invece uno sparring partner per il sindaco uscente di, Gianluigi Maravalle, sarà il giovane avvocato Massimiliano Minotti. All’insegna del “a volte a ritornano” i duelli in altri due Comuni dell’alto Orvietano. Ail primo cittadino uscente Angelo Larocca sarà sfidato dall’ex sindaco, dal 1986 al 1995 con l’allora Pds, Piero Timitilli mentre atorna in campo Marco Spallaccini, già alla guida del Comune dal ’99 al 2009 con la bandiera prima dei Ds e poi del Pd, per contendere la fascia tricolore all’uscente Fabio Roncella. Aci sarà invece una riproposizione dello scontro di cinque anni fa. Alla guida di una lista di centrosinistra si ricandida il sindaco uscente e già consigliere provinciale in quota socialista Marsilio Marinelli che si troverà nuovamente di fronte Riccardo Nucci già battuto nel 2014. Più articolata la situazione adove i rispettivi sindaci uscenti, Maurizio Terzino (Pd) e Giorgio Cocco (centrodestra), escono di scena. A Fabro il centrosinistra punta sul medico Alessandro Ruina, già consigliere comunale con delega alla Sanità, mentre il centrodestra sul dipendente Asl Diego Masella, terzo incomodo Walter Moretti alla guida di una lista civica. Tre anche i pretendenti alla poltrona più importante del Municipio di Porano. L’attuale vicesindaco Marco Conticelli che se la dovrà vedere con una lista trasversale guidata dall’insegnante Settimia Breccia mentre la sinistra ha scelto Mirko Pacioni.Nel dettaglio tutte le liste e i candidati:(candidato sindaco)Moreno Baldini, Rachele Basili, Maria Cipriano, Michele Ciuco, Leonardo Lombardi, Alessio Mancini, Franco Palombini, Giulia Ruina, Pamela Tiberi, Luca Urbani(candidato sindaco)Crescere insieme - Attiviamoci Gentileschi Stefano, Ferretti Paolo, Carlini Fabio, Pierini Maura, Buia Giulio, Tessitore Salvatore, Salucci Pietro, Fedeli Federica, Monachetti Giorgio, Sorci Moreno(candidato sindaco)Simone Baccelloni, Giuliano Baglioni, Francesca Bartoccini, Elena Basili, Laura Caprasecca, Sandro Fini, Luca Giuliani, Gianpaolo Graziani, Maria Mattioli, Mauro Moneta, Antonino Pennino, Lucia Pistucchia(candidato sindaco)Stefano Garillo, Valter Giulivi, Lorenzo Macovei, Marco Basili, Juri Brachino, Manuela Pasquino, Francesca Bianco, Loredana Amendola, Noemi Topo, Laura Neri.(candidato sindaco)Giacomo Barzi, Andrea Neri, Alessandro Caronti, Francesco Sarri, Nicola Peparaio, Anna Laura Gori, Daniela Droghieri, Gianni Viscogliesi, Gabriele Marchini, Tiziano Garofani.(candidato sindaco)Fabro Cambia Patrizio Catana, Laura Margottini, Valerio Neri, Stefano Segatori, Luca Torelli, Luca Verdi, Donato Simone Vitolo.(candidato sindaco)Francesca Barbini, Andrea Basili, Fabiano Carlo Bocchiola, Filippo Dini, Andrea Fabbretti, Paola Lanzi, Juri Mechelli, Riccardo Paoletti, Aurora Summa Sandro Urbani(candidato sindaco)Justiniano Manuel Araos, Sergio Verdecchia, Bernardino Ciuchi, Roberta Bernardini, Luisa Zeppoloni, Maria Grazia Neri, Valentina Magistrato, Roberto Graziani, Francesco Marinale, Michele Cicala.(candidato sindaco)Francesco Moscatelli, Manuele Bernarducci, Antonio Selis, Ludovica Neri, Loretta Gasperoni, Danilo Lisei, Monica Bracciantini, Giovanni Pacifici, Antonella Ferretti, Giancarlo Moretti.(candidato sindaco)Isabella Marchino, Sandro Bianchini, Francesca Muccifora, Sabina Tarparelli, Danila Berilli, Daniele Pieroni, Valter Serena.(candidato sindaco)Beatrix Ebeling, Lucia Tufo, Edo Cinfrignini, Fabio Ferraldeschi, Daniele Mariani, Gianluca Michetti, Armando Sardo.(candidato sindaco)Ilaria Dini, Paolo Garofani, Anna Giardini, Elisa Giuliacci, Elisabetta Guidantoni, Flavia Miluzzi e Alessio Stollo.(candidato sindaco)Luciano Brillo, Daniele Cacciamano, Antonella Capponi, Francesco Cicerchia, Massimo Filosi, Laura Frasca, Monia Giovannini, Gianfranco Massarotti, Carlo Polidori.(candidato sindaco)Maria Paola Adami, Fabrizio Bonino, Giovanna Brunelli, Elena Brunori, Piero Frasconi, Giuseppina D'Astolto, Marcello Lucchi, Luigino Moretti, Michela Renzoni, Sofia Sbarra.(candidato sindaco)Giuseppe Olimpieri, Barbara Marinelli, Alessandro Bianchini, Roberta Mazzoni, Luca Dottarelli, Raffaella Rosa, Carlo Brunetti, Alessandra Perfetti, Cristiano Panzetta, Lorenzo Marangoni.(candidato sindaco)(candidato sindaco)Posti Stefano, Rosetti Nicola, Giuliani Roberta, Germani Ivano, Cerquaglia Marta, Rotti Riccardo, Cairoli Emilio, Cetroni Moreno, Moscatello Carlotta, Pagliaccia Gabriele.(candidato sindaco)Luisa Mereu, Letizia Marinelli, Gianmarco Spagna, Sauro Rossetti, Federica Nucci, Mauricio Merlo, Francesca Biscotti, Giuseppe Tisei