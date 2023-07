Lunedì 10 Luglio 2023, 00:00

Tragedia ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Montalto di Castro. Un uomo, un orvietano di 74 anni che si trovava in acqua nel tratto di mare di fronte allo stabilimento balneare “Il Gabbiano” ha accusato un malore che si è rivelato fatale.

Nonostante infatti il pronto intervento di un bagnino, che ha raggiunto in acqua l'uomo in difficoltà, trascinandolo poi a riva, l'impiego degli scooter dei vigili del fuoco e l'arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile strapparlo alla morte. I medici intervenuti in soccorso – era stato chiamato anche l'elisoccorso arrivato in pochissimi minuti dalla base Ares 118 di Tarquinia - non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A quanto si apprende l'uomo era arrivato in spiaggia presto nella mattina insieme alla moglie, che alla notizia della morte del marito ha avuto bisogno del soccorso del 118.

La tragedia si è consumata in pochissimi minuti: a quanto si apprende il settantaquattrenne era entrato in acqua per un bagno nei pressi della riva quando la corrente lo ha trascinato al largo per una cinquantina di metri. Di qui probabilmente il sopraggiungere del malore. Inutili tutti i soccorsi messi in atto, l'uomo è morto in spiaggia tra lo sgomento dei numerosi presenti.