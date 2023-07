Orvietana ufficialmente iscritta alla Serie D, via alle amichevoli. Panzetta: «Faremo una grande stagione»

L'Orvietana Calcio è ufficialmente iscritta al Campionato nazionale di Serie D per la stagione 2023/2024. E' stato completato infatti ieri l’iter per l’iscrizione. I vertici societari del club biancorosso hanno lavorato assiduamente in questi giorni per garantire il rispetto di tutti gli aspetti organizzativi e regolamentari necessari per l’iscrizione, che appunto ieri si è formalizzata. «Vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai tifosi e agli sponsor – commenta una nota del club - per il loro costante supporto, che è fondamentale per il raggiungimento di ogni obiettivo. L’Orvietana Calcio è pronta ad affrontare la nuova stagione con determinazione e spirito di squadra, convinta di poter ottenere risultati positivi e rendere orgogliosa la città di Orvieto».

Ancora una settimana di vacanza per tutti e poi si comincia. L'avvio della preparazione di pre-campionato è fissata infatti in lunedì 24 luglio, quando allo stadio “Luigi Muzi” di Orvieto, la nuova Orvietana 2023/2024 comincerà a muovere i primi passi. Lunedì 24 sarà il giorno del raduno della nuova rosa: sono in programma le prime visite e, nel pomeriggio, si svolgerà la prima seduta.

Si comincia a far sul serio e l'agenda di luglio e agosto è già fitta di impegni. Al momento sono state ufficializzate anche alcune amichevoli, con il fischio di inizio fissato alle 18, orario che però potrebbe variare.

Sabato 29 luglio si apre con il calcio d'estate e con Orvietana - Equipe Lazio allo stadio “Muzi” di Orvieto, martedì 1° agosto è in programma Pistoiese – Orvietana allo stadio “Bussotti”, di Marcellano di Gualdo Cattaneo (Perugia); sabato 5 agosto la sfida è Bastia- Orvietana allo stadio “Degli Esposti”a Bastia Umbra (Perugia) mentre giovedì 10 agosto è in agenda Grosseto – Orvietana allo stadio “Campolmi” di Abbadia San Salvatore (Siena). Domenica 13 agosto si gioca Gubbio – Orvietana al “Barbetti” di Gubbio (Perugia), poi pausa per il Ferragosto e si torna in campo sabato 19 agosto, in casa con Orvietana - Olimpia Thyrus.

«Abbiamo lavorato tanto, e ora si comincia, siamo anche un po' emozionati per certi versi – le parole del direttore generale Matteo Panzetta – c'è molto entusiasmo, tutti stanno facendo il proprio lavoro, dai magazzinieri, ai dirigenti, ai collaboratori, i custodi, sono molto soddisfatto, è soddisfatto anche il presidente Biagioli. Ci siamo insomma, è un bel momento, le cose organizzate sono state tante, ci saranno tante novità nell'organizzazione, ci teniamo a fare un grande stagione, fin qui abbiamo dato il massimo, e faremo lo stesso durante l'anno».