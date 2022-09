Orvietana, terzo ko in campionato. Esonerato il ds Cioci

Terza sconfitta per l'Orvietana. E la situazione inizia, se non proprio a preoccupare, quanto meno a richiedere attenzione. Nonostante un goal lampo messo a segno che il primo minuto non era ancora scaduto dal nuovo arrivato Brondi, l'Orvietana ha finito per restare imbrigliata nella trappola confezionata dai ragazzi di Pietro Cristiani che si sono presi i tre punti con una tripletta di Brega.

Dopo una settimana caratterizzata dal mercato, con ben quattro giocatori che hanno salutato Orvieto (Guinazu, Suhs, Del Prete e Spinelli) e tre nuovi arrivati (Frabotta, Brondi e Bassini), l'Orvietana era attesa a una prova di forza, che però non è c'è stata. Il vantaggio momentaneo dell'Orvietana arriva dopo 47 secondi dal fischio d'inizio con Brondi che al primo affondo trafigge Carcani. La gara pare mettersi tutta in salita per gli ospiti che però non sembrano affatto piegati anzi cominciano a pressare, praticamente da subito, ma la difesa orvietana c'è. L'Orvietana di contro non si culla sul vantaggio ma al 28′ arriva il pareggio della Tau con Brega su una sbavatura difensiva. Al 33′ Frabotta manca clamorosamente il pallone, Brega ne approfitta, ne deriva un corpo a corpo in area che porta dritto ad un fallo da rigore. Lo stesso Brega dal dischetto realizza il vantaggio ospite, con la palla che prima colpisce il palo alla sinistra di Bracaj, e poi entra in porta. Al 46′ pt svarione massimo per Bracaj che dopo aver fatto proprio un tiro facile, vede la sfera sfuggirgli dalle mani e l'onnipresente Brega è lì.

Situazione tesa in casa Orvietana e a farne le spese è il direttore sportivo Giuliano Cioci, il cui esonero è stato comunicato dalla società qualche ora dopo la fine della gara.

ORVIETANA – TAU ALTOPASCIO 1-3

ORVIETANA (4-3-3) : Bracaj, Carletti, Omhonria (43′ st Proietti), Borgo, Ricci, Frabotta, Traorè (17′ st Jaziri), Brondi, Tomassini, Bracaletti (35′ st Guazzaroni), Nicodemo (29’st Di Natale). A disp: Rossi, Bassini, Lanzi, Rosauri, Rinaldi. Allenatore: Gianfranco Ciccone

TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Carcani N., Borgia, Innocenti, Anzilotti, Vannucci, Mancini, Antoni, Meucci, Carcani T. (25′ st Cartano), Brega (41′ st Cargiolli), Lopes Silva (20′ st Pietrelli). A disp: Di Biagio, Quilici, Masini, Aliboni, Becucci, Cesaretti. Allenatore: Pietro Cristiani

ARBITRO: Riccardo Boiani di Pesaro (Bianchi di Roma - Romagnoli di Albano Laziale)

MARCATORI: 1’ pt Brondi (O); 28’, 33’ 46’ pt Brega (TA)

NOTE: Ammoniti Meucci, Carcani T., Antoni (TA); Bracaletti, Nicodemo (O). Angoli 2-5. Recupero 3′ pt., / 5’st. Spettatori 250 circa. Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche.