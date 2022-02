Orvietana, stagione straordinaria, Arcipreti: «Ce la giocheremo fino in fondo». E domenica sfida di vertice contro il Lama

«Importantissima, ma non decisiva». La definisce così, il direttore generale dell'Orvietana Calcio, Alvaro Arcipreti, la gara di domenica tra Lama e Orvietana, seconda contro prima in classifica. L'Orvietana guida l'Eccellenza Umbria con 53 punti, il Lama segue a 45 e la partita di domenica sarà sicuramente importante: per la prima per continuare a volare alto consolidando ancora di più la supremazia fin qui senza pari, per la seconda per non perdere terreno prezioso nella propria personale corsa verso il vertice.

Mancano, è vero, 12 giornate alla fine del campionato, è presto quindi sia per fare bilanci che per provare a fare previsioni ma è indubbio che in casa Orvietana c'è ottimismo e c'è anche consapevolezza di aver fin qui messo in campo una stagione straordinaria, sotto tutti i punti di vista. Una stagione che era iniziata con il presidente Biagioli che fissava l'obiettivo ai play-off e che poi ha visto alzarsi l'asticella via via che le vittorie andavano a sommarsi: «Una stagione straordinaria, un mix di situazioni, emozioni, sensazioni e scelte, e mettiamoci pure un pizzico di fortuna – dice Arcipreti – ci sta regalando un campionato storico. Quando abbiamo cominciato a disegnare l'Orvietana di questa stagione – racconta – non ci saremmo mai sognati un cammino come quello che fin qui abbiamo fatto. Sono soddisfatto, tutte le scelte ci stanno premiando, anche oltre le previsioni. Il merito lo devo dividere in tante parti, insieme a Giuliano Cioci, perché se è vero che i giocatori scelti li conoscevo e conoscevo il valore di ognuno – continua – è anche vero che Gianfranco Ciccone ha fatto un lavoro incredibile mettendo insieme tutti loro, creando una squadra con valori tecnici e umani, gestendo con grande impegno persone e situazioni. I numeri, dobbiamo ammetterlo sono esaltanti – continua Arcipreti – dobbiamo fare in modo che si continui così, fino alla fine.»

E inevitabilmente il pensiero corre veloce alla possibile vittoria del campionato, ad una serie D che Orvieto non ha mai dimenticato: «Sarebbe sciocco dire che non ci stiamo pensando – afferma Arcipreti – l'obiettivo iniziale erano i play-off ma oggi, con questi risultati è ovvio che ci crediamo, vogliamo crederci, ci proveremo con tutte le nostre forze fino in fondo, ce lo meritiamo e se lo merita la città di non mollare». Una serie D che insomma, gara dopo gara, potrebbe non essere più solo un sogno: «In società ne stiamo parlando, è normale – ammette il dg – ma è presto, concentriamoci ora sull'obiettivo finale, è alla nostra portata, sarebbe davvero un peccato lasciarcelo sfuggire». Niente vieta però di provare a previsioni: «Se proprio vogliamo lanciarci in previsioni ritengo che questa squadra, con poche altre pedine, sia già un buon punto di partenza per una eventuale serie D. Ha carattere questo gruppo – spiega – ha potenzialità da categoria superiore, potrebbe costituire, perché no, una bella sorpresa».

Sorprese che tutti sperano però non ci siano domenica, quando la quinta giornata di ritorno porterà appunto Ciccone e compagni – la rosa è al completo – a giocarsela in casa del collega Farsi: «Conosco bene il Lama – dice Arcipreti – la società, il tecnico, l'ambiente, i giocatori. Sarà sicuramente una bellissima partita, sicuramente difficile, tra due squadre che su questo campionato stanno puntando molto. Ce la giocheremo, come abbiamo sempre fatto». Intanto il Lama che viene da 16 risultati utili consecutivi, ha ulteriormente allargato la rosa in settimana con l’acquisto del difensore Mattia Bei, proveniente dal Cannara (Serie D). L'Orvietana che ci si aspetta è quella vista fin qui, una squadra di carattere, capace di uscire al meglio da ogni situazione, un gruppo affiatato e vincente che ha fatto della propria versatilità, del sapere tirar fuori sempre la carta migliore, lo spettro contro cui stanno lottando tutte le altre contendenti.

All'andata, ma allora era tutta un'altra storia, al “Muzi” finì 1-0 per i padroni di casa grazie ad una rete di Keita. A dirigere l'incontro di domenica, fischio di inizio alle 14:30 a Lama di San Giustino, l'arbitro Gabriele Sciolti di Lecce, con lui gli assistenti Diletta Roccaforte e Franco Spena dalla sezione di Perugia.