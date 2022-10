Venerdì 21 Ottobre 2022, 00:05

Entusiasta e pienamente operativo. Silvano Fiorucci, 65 anni, neo allenatore dell'Orvietana, è già a Orvieto da qualche giorno e già al comando della prima squadra biancorossa. Missione: più o meno la solita, per lui, ovvero salvare l'Orvietana.

Il sessantacinquenne tecnico di Città Castello lo ha già fatto varie volte e questa quarta chiamata da parte del club biancorosso lo ha spinto a dire subito “sì” a Roberto Biagioli e Antonio Di Natale, presidente e vicepresidente che su di lui, e sulla sua esperienza, puntano tutto per risollevare le sorti della squadra.

«Sono felicissimo di tornare a Orvieto – dice Fiorucci – se il mio periodo al Foggia lo posso considerare come l'apice della mia carriera, Orvieto la considero la mia seconda patria. Qui sto bene – continua il tecnico – l'ambiente lo conosco, conosco tutti, e quando ti richiamano per la quarta volta a dirigere una squadra non puoi che essere orgoglioso, evidentemente hai lasciato un buon ricordo, evidentemente hai fatto del tuo meglio». Quando Biagioli lo ha chiamato, dopo il doppio esonero del tecnico Ciccone e del dg Arcipreti, Fiorucci non si è fatto pregare: «Non me lo aspettavo, non ho pensato minimamente ai soldi – spiega – sono arrivato e mi sono messo a disposizione della società. Darò tutto quello che so e che posso per portare fuori da questa situazione l'Orvietana».

Sette gare giocate, sei sconfitte, un pareggio, un punto, ultimo posto nel girone E di questa serie D tanto sognata e cominciata tutta in salita: «Ce la possiamo fare – dice Fiorucci – intanto un passo alla volta e crediamoci. Sono fiducioso. Dal punto di vista umano mi dispiace terribilmente per Gianfranco Ciccone, che ho allenato e che è stato mio secondo, e per Alvaro Arcipreti che conoscono e stimo da una vita, da un punto di vista puramente egoistico sono felicissimo di essere a Orvieto, e di essere stato chiamato a guidare la squadra».

La società intanto ha fatto sapere che a breve sarà comunicato il nuovo assetto tecnico della prima squadra: «Dal punto di vista dello staff tecnico non credo ci saranno cambiamenti – dice – avrò però con me il mio secondo, un giovane brillante che sta crescendo, Marco Santini, anche lui di Città di Castello, un giovane che sta collaborando con me da alcuni anni». Però – Fiorucci scherza un po' – sarò io a lavorare più di tutti al campo».