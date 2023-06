Orvietana scatenata sul mercato. Arriva Gomes, torna Greco

Non conosce soste il cammino dell'Orvietana verso la nuova stagione. Il mercato è in pieno fermento e la coppia Panzetta – Capretti, direttore generale e sportivo, continuano a ufficializzare arrivi. E stavolta oltre a nuovo arrivo c'è anche un ritorno: vestirà la maglia biancorossa Josè Antonio Gomes, e tornerà invece a vestirla Danilo Greco, vecchia conoscenza al “Muzi” di Orvieto.

Gomes è un terzino sinistro, classe 2004, italobrasiliano, in arrivo dalla Vastese, con una ricca carriera alle spalle, nonostante la giovane età. È cresciuto nel settore giovanile della Chapecoense, dove è rimasto per 5 anni fino alla Primavera.

Gioca poi nel Concórdia Ac U20 mettendo a referto 20 presenze ed 1 gol. La scorsa stagione arriva in Italia e gioca nella Vastese, in serie D, dove colleziona più di 25 presenze tra campionato e coppa.

Greco, centrocampista, classe 1998, fresco di promozione in D col Budoni, era stato tra i protagonisti della vittoria dell’Eccellenza con la maglia biancorossa. In maglia Budoni, Greco ha vinto la coppa Italia sarda, è arrivato secondo in campionato dietro il fortissimo Latte Dolce Sassari e poi ha vinto i playoff eliminando proprio l’Ellera nel turno decisivo per il salto di categoria. «Finalmente la serie D e finalmente di nuovo a Orvieto – le sue prime parole di nuovo in biancorosso - questa categoria l’ho conquistata per due stagioni consecutive e non vedo l’ora di disputarla a sette anni di distanza da quando, con la Sancataldese, la giocai da under. Il legame con l’Orvietana non si è mai spezzato – dice il centrocampista - ho seguito sempre l’andamento della squadra nello scorso anno, ho sofferto e gioito con voi. Sono contento che siano rimasti giocatori come Ricci e Siciliano che, per come li ho visti giocare dai video, mi sembrano degli ottimi elementi, avrò modo di conoscere tutti gli altri. Mi sembra che ci siano i presupposti per poterci divertire, prometto massimo impegno, i tifosi orvietani già mi conoscono, posso garantire che sono ulteriormente migliorato. Avevo conosciuto Fiorucci in occasione dell’ultima gara di Eccellenza a Orvieto, quando mi volle salutare e mi fece dei complimenti. Ci vediamo presto a Orvieto».