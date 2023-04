Orvietana, ricorso accolto. Multa ridotta e esclusa la diffida del campo

È stato accolto il ricorso che l’Orvietana, avvalendosi dell’avvocato Fabio Giotti, aveva presentato contro le decisioni del Giudice Sportivo per i fatti inerenti al dopo gara di Orvietana – Flaminia Civita Castellana, gara giocata al "Muzi" di Orvieto domenica 19 marzo. La multa di 2800 euro è stata ridotta a 1500 euro, ma soprattutto è stata cancellata del tutto la diffida del campo, il "Muzi" quindi non è più a rischio squalifica.

A dar luogo alla multa e alla difida del campo era stata l'analisi del referto dell'arbitro Gabriele Zangara di Catanzaro, nel quale il direttore di gara aveva affermato di essere stato colpito da "sassi" mentre si accingeva, a fine partita, a raggiungere gli spogliatoi. L'Orvietana aveva subito annunciato il ricorso anche perché in possesso di un video che mostrava l'usciva dal campo del direttore di gara avvenuta senza alcun lancio di oggetti.

A questo punto la Corte Sportiva Nazionale sezion e III, composta da Patrizio Leozappa (presidente), Fabio Di Cagno (vicepresidente), Antonino Tumbiolo (componente relatore) e Antonio Cafiero (rappresentante A.I.A. Associazione Italiana Arbitri), nell’udienza fissata il 5 aprile 2023, che si è tenuta in videoconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla Orvietana Calcio ha pronunciato il dispositivo che «Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione alla sola ammenda di 1.500 euro. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva».