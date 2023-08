Orvietana, proseguono i test. Tre reti biancorosse nella amichevole contro il Castel S. Elia

Prima della pausa per Ferragosto, altra amichevole per l'Orvietana, domenica 13 agosto mattina al "Muzi" contro la formazione laziale del Castel S. Elia, neo promossa in Promozione. La gara, altro test importatissimo verso la coppa prima e il campionato poi, è finita 3-0 con le reti biancorosse di Manoni, Santi, e Siciliano.

L'allenatore Silvano Fiorucci ha utilizzato questo test soprattutto per valutare i tanti giovani in rosa, ben 6 under infatti sono scesi in campo nell’undici iniziale. Davanti a Marricchi in porta, sono stati schierati in difesa Ciavaglia e Gomes sugli esterni, mentre a formare la coppia centrale sono stati scelti Labonia e Vignati. A centrocampo ha operato Sforza, con accanto Maggese e Carletti, la linea offensiva invece era composta da Fabri, Santi e Manoni.

Formazione piuttosto “senior” invece quella laziale, con tre giovani in campo, tra cui il portiere. Sfiorano il gol Carletti e Gomes, si fanno vedere in avanti anche gli avversari, nel primo tempo poi arriva il gol direttamente su punizione grazie ad una grande conclusione di Manoni e la traversa di Moretti per gli ospiti.

Nella ripresa spazio ai tanti cambi, con l’Orvietana che arrotonda il risultato grazie alle reti di Santi e Siciliano.

Prossima amichevole sabato 19 agosto ancora al "Muzi" contro l’Olimpia Thyrus alle 20.30

ORVIETANA – CASTEL S. ELIA 3-0

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Ciavaglia, Labonia, Vignati, Gomes; Maggese, Sforza, Carletti; Fabri, Santi, Manoni. ENTRATI NEL 2 TEMPO: Rossi, Lorenzini, Siciliano, Nunzi, Ricci, Allegretti, Pelliccia, Orchi, Osakwe, Chiaverini, Cerquitelli. ALL.: Fiorucci.

CASTEL S. ELIA: Manini, Annesi, Di Battista, Lucentini, Borromei, Dejori, Angeletti, Breccia, Patrizi, Persico, Moretti.

ENTRATI NEL 2 TEMPO: Tofan, Rinaldi, Petrocco, Di Placido, Argenti. ALL.: Brunelli.

ARBITRO: Fiumi di Orvieto.

RETI: 32’pt Manoni, 7’st Santi, 21’st Siciliano.