Lunedì 24 Ottobre 2022, 08:49

Serviva come l'ossigeno e alla fine è arrivato. Il punto messo in tasca ieri, domenica 23 ottobre, al “Muzi” di Orvieto grazie al pareggio, a reti inviolate, tra Orvietana e Sangiovannese, è un punto che racchiude in sé tante diverse letture. E' il primo punto conquistato in casa dall'Orvietana in questa difficilissima prima parte del campionato di Serie D, il secondo dopo otto gare giocate, il secondo pareggio in mezzo a sei sconfitte, il primo della gestione Silvano Fiorucci arrivato in panchina solo 5 giorni fa. Niente non è.

Nonostante le tante letture positive c'è da annotare tuttavia che, in ogni caso, l'Orvietana ha ancora un disperato bisogno di risalire la china, perché ancora ultima nel girone, a quattro punti dalla penultima. Certamente non ci si poteva aspettare un miracolo improvviso, ma la strada appare quella giusta e tempo ce n'è per rialzare la testa. Intanto il punto preso fa morale nello spogliatoio e fa battere le mani sugli spalti. E anche questo, niente non è.

Fiorucci non stravolge poi molto la formazione che domenica scorsa era agli ordini di Ciccone, fatta eccezione per Borgo, messo in tribuna dalla squalifica. L'inizio gara è subito scoppiettante con da una parte Zhar a impegnare Rossi per ben due volte a rapida distanza e il tandem Nicodemo-Bracaletti a sfiorare la traversa e poi a impegnare Cipriani. La partita iniziata a mille, si siede un po' almeno fino al 24' quando il “Muzi” si infiamma per un calcio di rigore negato a Tomassini. Il centravanti biancorosso viene steso in area da Rossetti con qualche spintone alle spalle, ma l’arbitro, a due passi dall’azione, indica che è tutto regolare. Tomassini, nonostante le cure dei sanitari, ne esce malconcio, prova a rientrare in campo, ma alla fine abbandona lasciando il posto a Di Natale. Sul finire del primo tempo trema Rossi su una gran bordata di Garcia seguita a un bellissimo tiro al volo in girata, bordata che si stampa sulla traversa, con la palla che rimbalza appena fuori della linea di porta e il portiere di casa che la fa subito sua.

Nella ripresa Zhar continua a farsi pericoloso dalle parti di Rossi ma la difesa pare contenerlo a dovere. Anche Bracaletti prova a lanciare Di Natale al 10'st ma Cipriani c'è. Ancora un legno per l'Orvietana: la conclusione di Rinaldi finisce sul palo dopo una azione ben avviata sulla fascia da Bracaletti per Di Natale al centro. E ancora Di Natale si invola sul filo del fuorigioco e si trova a tu per tu con Cipriani; la sua conclusione sul primo palo viene parata e deviata in angolo. L'Orvietana le prova tutte ma il vantaggio proprio non vuole premiarla: al 33′ st Omohnoria si gira bene al limite dell’area e riesce a servire Onishenko che conclude ma Cipriani non si batte. Al 47′st nuovo affondo dell’Orvietana che guadagna un corner: Bracaletti dalla bandierina tira alto per tutti.

E si va tutti a casa sullo 0-0, con tanto gioco e nessuna rete, pronti a concentrarsi su Grosseto – Orvietana di domenica prossima.



ORVIETANA – SANGIOVANNESE 0-0



ORVIETANA: Rossi, Omohnria (42′ st Proietti), Carletti, Onishenko, Frabotta, Bassini, Guazzaroni (1′ st Ricci), Rinaldi, Tomassini (32′ pt Di Natale), Bracaletti, Nicodemo (30′ st Biancalana). A disp: Bracaj, Lanzi, Albani, Purgatori, Bellicioni. Allenatore Silvano Fiorucci



SANGIOVANNESE: Cipriani, Manunta (49′ st Caprio), Cesaretti, Nannini, Lorenzoni, Rosseti (42’st Milani), Poli (30′ st Baldesi), Miccoli (26′ st Migliorini), Boix Garcia, Bellini (26′ st Perri), Zhar. A disp: Palazzini, Dodaro, Sacchini, Nannoni. Allenatore Aldo Firicano



Arbitro: Aldi di Lanciano (D’Orazio - Di Berardino di Teramo)



Note: Ammoniti Guazzaroni, Rinaldi (O), Manunta, Lorenzoni (S); recupero +2' pt / + 5' st