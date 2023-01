Orvietana nuovo tesseramento. Arriva il giovane Raffaele Megaro dalla Ternana

Chiuso il mercato prima di Natale, in Serie D è ancora possibile tesserare giocatori provenienti dal calcio professionistico. L’Orvietana quindi, grazie alla collaborazione con la Ternana, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive, per la seconda parte della stagione, dell’attaccante Raffaele Megaro (nella foto con il vice presidente Antonio Di Natale).

Megaro, classe 2003, è originario di Caserta, proviene dalla società rossoverde, dove era in rosa con la squadra Primavera. In precedenza ha vestito le maglie dell’Aurora Alto Casertano, militante in Serie D, Matese e Gladiator.

Raffaele Megaro sarà già disponibile per la ripresa del campionato prevista per sabato 7 gennaio alle 15.00 - la gara si ancipita al sabato - in trasferta sul campo dell’Arezzo.