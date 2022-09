Orvietana, il mercato si chiude con l'arrivo di Gianmarco Bassini

Mancava ancora un tassello all'Orvietana, soprattutto dopo l’addio di due difensori centrali come Suhs e Guinazu, e proprio l’ultimo giorno di mercato il dg Arcipreti e il ds Cioci hanno trovato l’accordo con Gianmarco Bassini, romano difensore centrale mancino, classe 1994. Per lui esperienze nei professionisti con Benevento ed Ischia e in Serie D con Fidene, Matera, Rieti, Lumezzane, Monticelli, Picerno, Trastevere, Montespaccato e Chieti.

Un altro giocatore di categoria quindi per la rosa di Ciccone e subito disponibile per la gara interna di domenica prossima contro il Tau Altopascio.

Nella foto da sinistra: il direttore sportivo Giuliano Cioci, il difensore Gianmarco Bassini e il direttore generale Alvaro Arcipreti.