Orvietana sul mercato. Nella nuova stagione vestirà biancorosso Emanuele Maggese

Primo acquisto della stagione per l'Orvietana Calcio. Vestirà biancorosso Emanuele Maggese, mezz'ala, classe 2003. Maggese arriva dal Sora (Serie D) e, nonostante la giovane età vanta già un corposo curriculum alle spalle, tra cui Viterbese Primavera, Polisportiva Favl Cimini e Fiano Romano. Maggese è cresciuto clasisticamente nel settore giovanile della Lodigiani, poi è stato tesserato dalla Viterbese dove ha giocato nell’Under 17 Nazionale e nella Primavera, prima di essere mandato in prestito alla Polisportiva Cimini. La scorsa stagione ha giocato la prima parte della stagione nel Sora per poi finire il campionato in maglia Fiano Romano.

«Emanuele Maggese è una mezz'ala di piede destro – spiega il neo direttore sportivo dell'Orvietana, Severino Capretti - è un giovane di prospettiva, di carattere, con una buona intensità di gioco. Cresciuto nella Primavera della Viterbese, 2 anni fa lo ho avuto alla Polisportiva Cimini dove ha giocato sempre titolare con 30, forse 32, presenze realizzando 5 goal in campionato e 2 in Coppa Italia dove arrivammo in semifinale e suo fu il goal che ci avrebbe potuto portare alla finale che però ci sfuggì di mano al 97°. E' una mezz'ala di forza, con caratteristiche molto simile a Rosini che però non sarà con noi nella prossima stagione, so che sta facendo altre scelte, che ha offerte in Lega Pro.

Vedremo all'opera quindi la coppia Carletti – Maggese – scopre una prima carta Capretti - ma stiamo cercando un altro 2003 con caratteristiche simili per poter dare al tecnico Silvano Fiorucci una scelta quanto più possibile ampia. Conosce bene Maggese – dice Capretti - mi auguro che possa confermare le sue qualità anche con noi in serie D».

Maggese è il primo dei nuovi arrivi, fin qui le conferme per il portiere Filippo Marricchi, per il difensore Simone Siciliano e per il centrocampista Luca Ricci, oltre a quelle degli under Andrea Caravaggi, difensore classe 2005, di Gabriele Carletti, centrocampista classe 2003, di Daniele Chiaverini, attaccante classe 2005 e di Claudio Patrizi, difensore classe 2004. C'è grande attesa per la rosa 2023/2024 quella che andrà a giocarsi la seconda stagione del ritorno del club biancorosso in Serie D. La prima è terminata con una rocambolesca salvezza ottenuta grazie alla tenacia e alla tenuta del gruppo guidato da Fiorucci.

Tutti a Orvieto sperano nella costruzione di una squadra che alla salvezza ci arrivi prima, senza gli stessi intoppi, e con il vento a favore. Voci di corridoio darebbero la prossima come una settimana cruciale per alcuni annunci, non è dato sapere, al momento, se si tratterà, nel caso, di arrivi, partenze o conferme.