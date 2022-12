Orvietana, mercato chiuso: saluta anche l'ormai ex capitano Andrea Bracaletti

Colpo di scena sul filo di lana della chiusura di mercato. All'Orvietana Calcio saluta Andrea Bracaletti, l'ormai ex capitano lascia la fascia e il club. Si è chiusa la sessione di dicembre del mercato che ha rivoluzionato la rosa dell’Orvietana, in biancorosso sono arrivati 8 nuovi calciatori: Siciliano, Mignani, Alagia, Rosini, Di Loreto, Proietto, Papale e Marricchi. Di più le partenze, ben 10: a quelle di Jaziri, Lanzi, Onishenko, Brondi, Guazzaroni, Proietti, Nicodemo, Traorè e Bracaj, si è aggiunta proprio nell’ultimo giorno quella di Andrea Bracaletti.

«L’Orvietana ringrazia il capitano - si legge in una nota diffusa dal club - tornato ad Orvieto nella stagione 2020/21 di brevissima durata causa pandemia, Bracaletti è poi stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente dell’Eccellenza nella scorsa stagione».

Sono 15 le presenze su 17 partite in questo girone di andata per Bracaletti, le ultime due contro Livorno e Ponsacco da subentrato. Con meno spazio trovato dunque durante le ultime gare, l'ex capitano ha preferito trasferirsi per garantirsi magari più minuti in campo. «La società, per voce del presidente Roberto Biagioli - continua la nota - lo ha accontentato con molto piacere». Lo stesso Biagioli comunica che «l’Orvietana è sempre vigile sulla possibilità di tesserare giocatori svincolati anche nelle prossime settimane, sempre nell’ottica di rendere la rosa ancora più competitiva per il duro obiettivo da perseguire».

Queste le parole di Andrea Bracaletti - l'ex biancorosso si è già accasato al Guardea, squadra militante nel campionato umbro di Promozione girone B: «Mi dispiace perché speravo che l’esperienza potesse radicarsi più nel tempo, ma nel calcio, soprattutto nelle stagioni dove le cose non vanno come sperato, capita di trovarsi di fronte a delle scelte. Non dimenticherò il campionato vinto lo scorso anno e credo che non verrà nemmeno dimenticato il mio contributo, ho 39 anni e voglio ancora essere apprezzato non per il mio curriculum, ma per come gioco ancora adesso. Ho trovato l’occasione per andare a giocare in una realtà più serena e tranquilla, credo di aver fatto la scelta giusta».