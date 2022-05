Orvietana - Ducato, ultimi 90 minuti in Eccellenza per i biancorossi. Festa per tutti al "Muzi"

Ultimi 90 minuti del campionato di Eccellenza Umbria, oggi domenica 8 maggio, con le gare dell'ultima giornata. L'Orvietana, già matematicamente promossa in serie D, è pronta a festeggiare, dopo la bella festa in piazza Duomo, stavolta sul campo. Lo farà al termine della gara contro la Ducato Spoleto.



E' tutto pronto al "Muzi" per la festa finale di una stagione straordinaria che ha visto i ragazzi di Gianfranco Ciccone conquistare da subito la prima posizione e non lasciarla più fino al termine del campionato. Un campionato che l'Orvietana ha condotto al meglio, tra vittorie, e qualche sconfitta, tra ottimo gioco e qualche prestazione meno sorridente. Un cammino che ha visto il gruppo Ciccone sempre unito e compatto volare con determinazione, coraggio e grinta fino a 77 punti, 1 in meno del record ancora in mano al Todi 2009/2010, record che contro la Ducato l'Orvietana cercherà di far suo.

Ancora dunque 90 minuti e eventuali spiccioli, e poi festa per tutti, con i bambini della scuola calcio, con vecchi e nuovi tifosi dai più anziani agli ultimi arrivati.

Fischio di inizio al "Muzi" alle 15:30 sotto la direzione di gara dell'arbitro Lorenzo Verdoliva di Terni, con la collaborazione di Emanuele Mariani di Perugia e Umberto Muzi di Terni.