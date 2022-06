Venerdì 17 Giugno 2022, 01:30

Comincia da una serie di importantissime conferme il cammino dell'Orvietana Calcio in serie D. Il presidente Roberto Biagioli ha infatti iniziato a programmare la nuova stagione confermando allenatore e direttori tecnici. Dopo la stagione dei record vissuta 34 giornate su 34 al comando del campionato di Eccellenza, Biagioli non poteva che confermare lo staff tecnico al completo: Gianfranco Ciccone allenatore, Alvaro Arcipreti direttore generale e Giuliano Cioci direttore sportivo. La società ha già iniziato da tempo a organizzarsi per affrontare la nuova realtà del campionato nazionale di Serie D, la quarta serie nazionale, una realtà di fatto semiprofessionistica.

Tra i giocatori le prime conferme messe nero su bianco sono quelle degli under Alessandro Lanzi (2002), Lorenzo Nicodemo (2001) e Filippo Biancalana (2002), l'attaccante Damian Sciacca (1993), il difensore Manuel Guinazu (1997) e i centrocampisti Danilo Greco (1998), Edoardo Proietti (1997) e Rocco Guazzaroni (1997).

Arcipreti, Cioci e Ciccone stanno dunque già lavorando alla nuova rosa: il prossimo passo sarà quello di capire, tra chi è in ferie e chi deve rivedere i propri impegni commisurandoli con la nuova realtà della Serie D, se sarà possibile confermare anche altri protagonisti della storica stagione messa in archivio dal club biancorosso.

Presto per parlare di obiettivi? Il presidente Biagioli ha già le idee chiare: «Intanto pensiamo a salvarci prima possibile, poi vedremo cosa potrà succedere. Le basi ci sono, le persone giuste al posto giusto anche, speriamo di coinvolgere ancora più appassionati, tifosi e sponsor, è un’ottima occasione anche per portare in giro il nome di Orvieto, di questo si sta rendendo conto anche l’amministrazione comunale che provvederà a mettere a norma l’impianto per la Serie D».

Intanto ecco le prime date dell'agenda biancorossa: iscrizione ai campionati entro il 15 luglio, prima gara di Coppa Italia Serie D, 21 agosto e inizio campionato nazionale Serie D, 4 settembre. Si comincia.