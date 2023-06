Orvietana Calcio. Volano gli stracci tra il presidente Biagioli e l'ex diesse Arcipreti

In un giugno in cui a farla da padrone dovrebbero essere ingaggi, conferme, scelte tecniche, operazioni di mercato e magari pure qualche inevitabile arrivederci, all'Orvietana Calcio, invece, in settimana ha tenuto banco lo scambio, assai poco cortese, di colpi bassi tra il presidente Roberto Biagioli e l'ex diesse biancorosso Alvaro Arcipreti. Un lungo battibecco, con botta e risposta scritte e video, con accuse, recriminazioni, rimbrotti, insomma una lunga lunghissima partita di ping pong dove a far la parte della pallina, talvolta, ma non sempre, è stato il nuovo direttore generale, il giovanissimo Matteo Panzetta.

Ma cominciamo dall'inizio. Il neo dg Panzetta, lo scorso 16 giugno, ha rilasciato una intervista pubblicata da una testata locale, in cui ad un certo punto afferma, tra le altre dichiarazioni che «Tutti parlano, qualcuno anche troppo, come un certo signore il quale, più che direttore mi pare essere un attore». Nonostante Panzetta non faccia nomi, nell'ambiente è risultato piuttosto evidente il riferimento al suo predecessore, ovvero Alvaro Arcipreti, quell'Alvaro Arcipreti che insieme al tecnico Gianfranco Ciccone, portò l'Orvietana in Serie D, due stagioni fa e che, nell'ultima è stato esonerato in autunno.

Arcipreti non si fa pregare e, ospite in una trasmissione realizzata da una emittente umbra, risponde sparando letteralmente a zero su tutti, da Biagioli in giù, mirando in special modo sul giovane Panzetta che bolla, ad un certo punto, come una «nullità».

L'Orvietana non ci sta a essere messa sulla graticola, e a parlare è addirittura il presidente Biagioli, solitamente poco loquace, che spedisce ai giornalisti addirittura un comunicato stampa a mezzanotte e tre minuti di venerdì: «In questo primo intervento pubblico della nuova stagione, avrei preferito parlare solo di calcio – afferma Biagioli – invece mi tocca rispondere a un tizio cui piace intromettersi nei fatti nostri piuttosto che badare ai suoi, provando ad essere più educato e meno arrogante del destinatario.

Con Alvaro Arcipreti – continua il presidente Biagioli - cui mi rivolgo, abbiamo fatto cose buone e non sarò certo io a dimenticarlo» e tra le altri appunti dice ancora «Arcipreti è stato con noi un anno facendo benissimo. Poi è successo qualcosa, so molto bene di cosa si tratti, ma purtroppo me ne sono accorto in ritardo, ho deciso di mandarlo a casa, convinto, altresì, che non avrebbe resistito a occuparsi dei fatti nostri» e ancora incalza «Siamo su posizioni completamente diverse: io metto i soldi, lui li prende. La distanza, è chilometrica».

Biagioli poi invita Arcipreti «a tornare con i piedi per terra» rammentandogli che «l'Orvietana è l'unica società umbra rimasta in Serie D». E dell'attacco a Panzetta dice: «Nel nuovo ruolo ce lo ho messo io, con una funzione precisa di controllo, perché sentivo che qualcosa non stava più funzionando. Panzetta ha rilasciato un’intervista, già concordata con il sottoscritto, per rispondere a cose, non vere, dette da Arcipreti. Nei confronti di Panzetta, posso dire di avere con il ragazzo un rapporto affettivo consolidato, nato con le mie frequentazioni a casa sua da quando era un bambino, forte dell’amicizia che mi lega a tutta la famiglia» e poi ancora «i fatti dimostrano la mia predisposizione a dare supporto ai giovani che dimostrano entusiasmo nelle cose che fanno. Noi adulti non siamo eterni ed è buona cosa aiutare i ragazzi che si manifestano volenterosi. Ci lamentiamo, spesso, dei giovani che non sono preparati. Dipende, anche da noi, troppo egoisti, che non li prepariamo. Per chiudere, Arcipreti ha paragonato Matteo a un “portaborse”. Dico subito, che io avrei fatto carte false se m’avessero proposto tale professione quand’ero più giovane».

E pronta, qualche ora più tardi è arrivata la stoccata di Arcipreti: «Avrei volentieri evitato, ma mio malgrado, sono costretto a rispondere. Biagioli l’ho conosciuto 17 anni fa in serie D, abbiamo vinto i play-off per la C2, l’ho ritrovato l’anno scorso e abbiamo stravinto l’Eccellenza, nell’anno in cui lui voleva smettere con il calcio». Arcipreti usa parole molto pesanti nei confronti di Biagioli «In 20 lunghi anni da presidente Biagioli è retrocesso 3 volte, non ha vinto mai niente, salvo una coppetta Italia tanti anni fa in Promozione, quindi calcisticamente lui esiste soltanto perché il sottoscritto, insieme a pochi altri, gli ha fatto fare 2 su 2 (campionati vinti), quindi lui ha vinto solo e soltanto quando ha avuto la fortuna di lavorare con me».

La risposta di Arcipreti è lunga e articolata, parla di yesmen, andando forse un po' troppo sopra le righe tanto che, sempre venerdì, Biagioli torna a rispondere e tra le altre dichiarazioni, parole forti anche per lui, rispedisce al mittente le bordate e conclude «da ultimo, fatti una ragione di quanto sto per dirti: in questo gioco, tra chi i soldi li mette e chi li prende vincerà sempre il primo». La partita non è finita, non ancora almeno. Arcipreti torna all'attacco prendendo bene la mira e assestando un altro paio di colpi bassi.

Una pagina di storia dell'Orvietana che più brutta e gratuita non poteva essere, un botta e risposta, tra persone di calcio, tra uomini che per il calcio fanno sacrifici e impegnano tutto di sé stessi, che ha dell'incredibile.

Nella speranza che la querelle sia terminata e che si torni a parlare di calcio sul serio intanto il tecnico Silvano Fiorucci, ieri, sabato 24 giugno, nella sua Città di Castello, è convolato a nozze con la compagna Gabriella Baldelli. Non sarà propriamente calcio ma almeno è la notizia più bella arrivata dall'Orvietana in questo fine settimana decisamente “bollente”.