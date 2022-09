Orvietana Calcio. Totò Di Natale vice presidente, l'annuncio del presidente Biagioli

Antonio "Totò" Di Natale è il nuovo vice presidente dell'Orvietana Calcio. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di giovedì 29 settembre, il presidente del club biancorosso, Roberto Biagioli.

«Il presidente dell’Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, comunica l’avvenuto accordo di collaborazione con Antonio Di Natale per l’ingresso in società del “Totò nazionale”, giocatore tra i più prolifici di tutta la storia della Serie A (209 gol) e protagonista in maglia azzurra».

La cooperazione, che prevedrebbe anche il ruolo di vice presidente per l’ex bomber, è di fatto già operativa, tanto che Totò di Natale era a Poggibonsi ad assistere alla gara della prima squadra martedì 27 settembre e sarà presente anche domenica 2 ottobre al "Muzi" per Orvietana – Pianese.

Maggiori dettagli si conosceranno nei prossimi giorni, quando la società presenterà ufficialmente il nuovo organigramma.