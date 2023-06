Orvietana Calcio. Il presidente Biagioli ha deciso: Panzetta direttore generale, Capretti direttore sportivo

E' ufficialmente cominciato il cammino dell'Orvietana nella stagione 2023/2024, seconda del nuovo corso in Serie D. Ed è cominciato, come di consueto, con le decisioni che riguardano la gestione della prima squadra ovvero lo staff dirigenziale/tecnico che la seguirà.

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi la conferma di Silvano Fiorucci come allenatore della prima squadra, il presidente Roberto Biagioli ha sciolto ieri definitivamente le riserve e ha assegnato il ruolo di direttore generale a Matteo Panzetta, ex team manager, e ha reso ufficiale la voce che circolava da settimane affidando l'incarico di direttore sportivo a Severino Capretti.

Per Capretti, 41 anni, si tratta di un ritorno ad Orvieto, dopo la stagione 2019/2020 quando, sempre con Fiorucci in panchina, l’Orvietana fu fermata dallo stop dovuto alla pandemia Covid, mentre era nelle prime posizioni della classifica dell’allora campionato di Eccellenza.

Matteo Panzetta, che di anni ne ha invece 26, dopo il primo anno di esperienza a stretto contatto della prima squadra con team manager, si è visto rinnovare ed aumentare la fiducia del presidente Biagioli tanto da meritare la nomina a dg. «Sono molto onorato e sono felicissimo per una nomina enorme in relazione anche alla mia giovane età – le prime parole del nuovo dg Panzetta - sono molto legato al presidente, al di là del ruolo non abbiamo mai smesso di lavorare, appena ottenuta la salvezza, eravamo già concentrati sulla prossima stagione».

«Felice di tornare ad Orvieto – ha dichiarato invece il neo ds poco dopo la formalizzazione dell'accordo che lo ha riportato in biancorosso - dopo le tre stagioni alla Cimini molto intense e piene di soddisfazioni, cercavo nuovi stimoli.

Delle proposte arrivate quella del presidente Biagioli ha scavalcato tutte, nonostante fosse arrivata anche dopo. Siamo pronti per questa nuova avventura».

Panzetta, Capretti, Fiorucci. Comincia da qui, e da loro, la nuova stagione dell'Orvietana. C'è fermento intanto tra la tifoseria per conoscere quali saranno le prime conferme, o i primi saluti, nella rosa.

In settimana c'era stato il saluto dell'ormai ex direttore sportivo Fabrizio Mortolini: «Il mio era un incarico a termine ed ora il mio compito è finito. In questi cinque o sei mesi credo si sia fatto un buon lavoro oltre la salvezza, per cui mi auguro che ora si possa concretizzare una situazione completamente diversa rispetto a quella del mio arrivo, dove tutti volevano andar via e nessuno voleva arrivare. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino, perché ognuno ha portato il suo granello di sabbia per arrivare al risultato finale.»