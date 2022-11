Orvietana Calcio. In maglia biancorossa arriva il difensore Simone Siciliano

TERNISimone Siciliano, napoletano classe '99, è un nuovo giocatore dell'Orvietana Calcio. Lo ha annunciato venerdì 18 novembre, la società biancorossa che al momento si trova a dover fare i conti con una rosa molto corta a causa dei tanti infortunati. Siciliano, difensore mancino, esterno sinistro ma all’occorrenza anche centrale, arriva a dare una mano al reparto difensivo andandosi ad aggiungere alla rosa a disposizione del tecnico Silvano Fiorucci. Una carriera quasi tutta giocata fin qui in Serie D quella di Siciliano che arriva dal Brindisi ma ha militato anche in maglia Sangiustese, Agropoli, Sarnese.

Il giocatore, al momento svincolato e quindi immediatamente tesserabile, è da oggi ufficialmente in maglia biancorossa: «Sono felice di essere a Orvieto – le sue prime parole dopo l'annuncio di ieri – ho trovato un ambiente sano e pulito, un tecnico, Fiorucci, di cui condivido le idee di gioco, le sue indicazioni e preferenze tattiche rispecchiano le mie caratteristiche. Ho trovato inoltre un gruppo unito, un ambiente divertente dove ci si allena con il sorriso, una società in cui lavorano tante persone e che è presente al campo, e non è cosa da tutti».

Nell'ultima stagione a Brindisi, sua la fascia di capitano che ha dovuto lasciare praticamente quasi subito dopo che alla prima giornata di campionato è rimasto vittima di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre sei mesi durante i quali ha seguito un programma specifico di riabilitazione. E' tornato poi in rosa nel mese di aprile allenandosi come gli altri ma non scendendo mai in campo in gara per non forzare troppo. «In estate niente vacanze per me – racconta – ma tanta palestra, poi ho iniziato la preparazione estiva con l'Equipe Campania di Antonio Trovato; da inizio luglio fino a metà settembre ho giocato in 15 amichevoli, contro squadre di serie C e D con una media di 60/70 minuti a partita. Purtroppo solo ora è arrivata la chiamata giusta, quella dell'Orvietana, un po' perché fin qui non mi sono voluto accontentare delle proposte che ho ricevuto – spiega – un po' perché forse qualche società ha pensato fossi ancora infortunato. Per cui questa chiamata a Orvieto mi onora e farò di tutto per dare il mio migliore contributo alla squadra».

Un squadra, l'Orvietana che al momento si trova ultima in classifica nel girone E di Serie D: «E' solo una situazione temporanea – dice il neo difensore biancorosso – è una classifica bugiarda, e ben presto lo dimostreremo».