Giovedì 14 Luglio 2022, 23:55

Nel giorno del perfezionamento dell'iscrizione dell'Orvietana Calcio al campionato di Serie D da parte del presidente Roberto Biagioli, giovedì 14 luglio è arrivata la notizia più attesa, la chiusura dell'accordo che porta in maglia biancorossa il bomber Simone Tomassini, punta centrale di grande esperienza.

A pochi giorni dal raduno, l’Orvietana mette quindi il proprio sigillo sull'attaccante che cercava in vista della nuova stagione, quella del ritorno del club in Serie D. Simone Tomassini, umbro di Foligno, classe 1992, gran fisico per 187 cm. di altezza, è cresciuto nel settore giovanile dell’Arezzo e torna in Umbria dopo l’esperienza in Eccellenza al Villabiagio, poi sempre in Serie D, con qualche presenza anche in C, con le maglie di Foligno, Gualdo, Montevarchi, Pineto (con cui in campionato ha totalizzato 75 presenze, segnando 33 reti), Matelica e Follonica-Gavorrano mettendo a segno un totale di 131 reti. Lo scorso anno era al Rimini con cui ha vinto la Serie D.

In casa Orvietana c'è grande soddisfazione, entusiasta il direttore generale Alvaro Arcipreti: «apprezziamo la ferrea volontà di Simone Tomassini di venire ad Orvieto – afferma il dg - oltre ad averlo scelto per le indiscutibili doti tecniche possiamo dire che c’è stata anche un’intesa a pelle. Simone rappresenta un giocatore di sicura esperienza che rende molto preziosa la nostra rosa, già buona». Una rosa che a questo punto può dirsi probabilmente chiusa a meno di qualche altra sorpresa: il direttore Arcipreti aveva in fatti parlato di due ciliegine sulla torta, un attaccante – e Tomassini è arrivato – e un centrocampista che potrebbe ancora, chissà, uscire fuori dal cilindro d'esperienza del dg che con il direttore sportivo Giuliano Cioci, e in linea con le direttive del presidente Biagioli, ha lavorato fin qui senza sosta.

In attesa di conoscere le date delle prime amichevoli, l'unica data al momento nell'agenda biancorossa sembra essere quella dell'avvio del raduno e dell'inizio della preparazione, mercoledì 20 luglio si apriranno nuovamente le porte del “Muzi”. A guidare la squadra sarà ancora il tecnico Gianfranco Ciccone, uno dei protagonisti assoluti della straordinaria scorsa stagione.

(Nella foto sopra da sinistra il direttore sportivo Giuliano Cioci, il presidente Roberto Biagioli, Simone Tomassini e il direttore generale Alvaro Arcipreti)