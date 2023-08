Orvietana, arriva Mauro Veneroso in attacco

Mauro Veneroso è ufficialmente un giocatore dell'Orvietana. L’attaccante campano, classe '96, torna in Umbria. «Veneroso - spiega una nota del club biancorosso - può rivestire il ruolo sia di seconda punta che di esterno d’attacco».

Vecchia conoscenza agonistica della società biancorossa, Mauro Veneroso arriva dall’Aglianese, anch’essa squadra di serie D. In carriera vanta presenze in squadre come Sancataldese, Ellera, Fulgor Valdengo ed altre anche umbre come Lama e Spoleto. Nella stagione 2021-2022 ha vestito la maglia dell’Ellera, in Eccellenza Umbra, dove ha disputato i playoff nazionali. Negli anni passati ha vestito diverse casacche in Serie D, collezionando oltre 50 presenze.