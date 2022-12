Orvietana. Arriva Alagia, salutano Guazzaroni, Brondi e Traoré. Anticipata a sabato la gara contro il Livorno

Mattia Alagia, attaccante mancino classe '97, in arrivo dal Tolentino è l’ultimo colpo di mercato biancorosso. La sua carriera da calciatore è iniziata nei settori giovanili di Sansepolcro e Fiorentina, quindi ha indossato le maglie di Viareggio, Gavorrano, ancora Sansepolcro, Tuttocuoio, San Gimignano, Tiferno, Vastogirardi e, da ultimo, Tolentino.

Alagia sarà già disponibile per la gara interna contro il Livorno, nella penultima giornata di andata e penultimo appuntamento del 2022, gara che sarà anticipata a sabato 17 dicembre alle 14.30.

Il presidente Biagioli, il vice Di Natale e tutto lo staff dirigenziale continuano quindi nello sforzo per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Silvano Fiorucci per tentare la risalita in classifica. Dopo gli acquisti di Marricchi, Papale, Rosini, Proietto e Mignani, Alagia arriva ad integrare il reparto avanzato.

Sul fronte operazioni in uscita, lasciano invece il gruppo Rocco Guazzaroni, una delle pedine fondamentali nella vittoria dell’Eccellenza lo scorso anno, che passa alla Narnese, Ibrahim Traorè che viene ceduto al Paternò e Filippo Brondi che si accasa al Tolentino.

«La società dà il benvenuto a Mattia Alagia nella famiglia biancorossa - si legge in una nota del club biancorosso - ringrazia Rocco Guazzarono per gli indimenticabili momenti sportivi vissuti insieme che lo hanno reso uno dei calciatori più apprezzati in campo e fuori, ringrazia inoltre Ibrahim TRaoré e Filippo Brondi per l’impegno dimostrato, augurando a tutti i migliori successi nel proseguo della loro carriera agonistica».