Orvietana in apprensione per l'infortunio a Filippo Di Natale. Attesa per il responso dei medici

Il pareggio a Seravezza di domenica 2 aprile ha portato l’Orvietana a +4 sulla zona retrocessione diretta e a -1 dalla zona salvezza. La gara in Versilia ha privato però Silvano Fiorucci, per questo finale di stagione, delle prestazioni di Filippo Di Natale: per lui si parla di "rottura del legamento crociato", così riferisce la società biancorossa.

L'infortunio occorso a Di Natale proprio nella partita dove aveva trovato la gioia del primo gol in maglia biancorossa, pare serio, ma saranno gli esami strumentali a dare un quadro più preciso della gravità o meno, come ci si augura, del problema.

«La società, lo staff, i dirigenti e i ragazzi tutti – fa sapere l'Orvietana - mandano un enorme abbraccio a Filippo Di Natale».

Termina con 5 giornate d’anticipo, dunque, la stagione del classe 2003, figlio del più noto Antonio, per tutti Totò, quest’ultimo vice-presidente del club. Filippo Di Natale ha giocato 19 partite in Serie D in questa stagione, totalizzando un gol (quello contro il Seravezza Pozzi).