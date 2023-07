Orvietana ancora sul mercato. Arrivano un difensore, Labonia, e un attaccante, Fabri

Cantiere ancora decisamente aperto all'Orvietana Calcio. La nuova rosa 2023/2024 sta pian piano prendendo forma sotto le indicazioni del tecnico Silvano Fiorucci ma a chiudere gli ingaggi c'è la coppia Panzetta-Capretti che fin qui di spesa ne ha fatta già molta.

Gli ultimi acquisti, in senso temporale, riguardano Francesco Fabri e Francesco Labonia.

Fabri, classe 2003, «è un talentuoso giocatore - spiega la società biancorossa - in grado di ricoprire sia il ruolo di mezz’ala sinistra, che di attaccante esterno». Cresciuto nel vivaio dell’Olympia Thyrus, dove vince il campionato Allievi con 46 reti segnate, prosegue nel settore giovanile del Perugia, dove indossa la fascia di capitano della Primavera. Prosegue poi la carriera nelle fila del Grosseto in Serie D, fino a tornare all’Olympia Thyrus, in cui nell’ultima stagione ha messo a segno 10 reti nel campionato di Eccellenza. «La sua giovane età e le sue numerose esperienze calcistiche creano aspettative positive, fiduciosi che non le deluderà - dicono dall'Orvietana - accogliamo Francesco a braccia aperte e gli auguriamo tutto il meglio per questa nuova avventura con noi».

Classe 2001, umbro di Foligno, lo scorso anno in D all’Avezzano, Francesco Labonia è un difensore centrale, all’occorrenza anche terzino destro.

Cresciuto nel settore giovanile del Gubbio, ha poi militato per tre stagioni in serie D con Bastia, Este e Foligno. Arriva in biancorosso dopo aver trascorso la stagione 2022/2023 sempre in serie D, con l’Avezzano Calcio.

«Francesco è pronto a dimostrare la sua affidabilità in campo e la sua grinta nel difendere i nostri colori - dicono dall'Orvietana - siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Francesco Labonia nella famiglia biancorossa e non vediamo l’ora di vederlo scendere in campo».