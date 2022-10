Domenica 9 Ottobre 2022, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 19:50

Adesso la situazione è davvero complicata. Con la sconfitta di ieri rimediata in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano per 4-1, l'Orvietana resta a 1 punto, ultima nella classifica del girone E di Serie D, con cinque sconfitte su sei gare disputate. E ancora una volta la sconfitta per i biancorossi di Gianfranco Ciccone è arrivata dopo essere stati in vantaggio, dopo aver sfiorato più volte il raddoppio, dopo aver colpito un palo a porta vuota. I “nonostante” però non fanno risultato, il risultato lo fanno i goal e l'Orvietana che pur dimostra di avere testa e gambe, e gioco, per poter essere propositiva, si ritrova comunque a pagare un prezzo altissimo.

Ciccone si era presentato all'appuntamento con Onishchenko subito in campo, con Rinaldi titolare, così come Traorè, e Omohonria in difesa. Dopo 9 minuti Jaziri si infortuna e deve lasciare il posto a Biancalana. Ma i biancorossi contengono bene i tentativi dei maremmani che quasi mai riescono a farsi pericolosi in area. Anzi è l’Orvietana la prima a sfiorare la rete con Rinaldi che chiama agli straordinari il portiere di casa. Il vantaggio biancorosso arriva su punizione magistralmente battuta da Tomassini. Al riposo si va sullo 0-1.

Purtroppo però la ripresa inizia subito male: non passa nemmeno un minuto che Khribech sfrutta un cross di Macchi, superando Rossi ed è 1-1. La gara prende fuoco, i padroni di casa si portano ancora più in avanti, l'Orvietana resiste e ci prova con Traorè che coglie clamorosamente il palo a porta vuota. Poco dopo che Ombra aveva commesso un altro miracolo su Tomassini, ecco che nella ripartenza il Gavorrano passa in vantaggio con Polo. Ormai pare un copione già scritto, proprio quando l'Orvietana sembra a un passo dall'imporsi ecco che le avversarie ribaltano tutto.

Sul 2-1 l'Orvietana perde la bussola e le reti del Gavorrano da due diventano quattro: prima è ancora Polo protagonista, il suo tiro è deviato di tacco da Lo Russo per il 3-1, Lo Russo che trova poi il tempo di segnare un altro gol e di colpire un palo. Un 4-1 pesantissimo per una Orvietana che tutto sommato non gioca male e ha carattere. Ma non i risultati.

FOLLONICA GAVORRANO – ORVIETANA 4-1

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Origlio, Khribech (26’st Mugelli), Lo Russo, Giunta (24’st Barlettani), Macchi, Ampollini, Marcheggiani (21’st Polo (36’st Discepolo)), Lepri (39’ Del Rosso). A disp.: Blundo, Menghi, Battistelli, Diana. All.: Bonura.

ORVIETANA: Rossi, Omohonria, Jaziri (9’pt Biancalana), Borgo, Brondi (24’st Proietti), Frabotta, Onishchenko, Rinaldi (32’st Di Natale), Tommasini, Bracaletti (19’ st Ricci), Traorè (14’st Nicodemo). A disp.: Bracaj, Bassini, Carletti, Guazzaroni. All.: Ciccone.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa (Mambelli di Cesena – Castellari di Bologna).

MARCATORI: 34’pt Tomassini (O), 1’st Khribech (FG), 25’st Polo (FG), 36’st e 43’st Lo Russo (FG).

NOTE: ammoniti: Origlio, Dierna, Ampollini (FG); Brondi, Onishchenko, Frabotta (O). Recupero: 2’+7’.