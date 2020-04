Spostarsi per prendersi cura degli orti è possibile. Il rebus è stato sciolto. Lo annuncia il consigliere regionale del M5s, Thomas De Luca, che nei giorni scorsi aveva chiesto chiarimenti alla ministra Teresa Bellanova, visto che in tanti chiedevano di potersi spostare da casa per curare l'orto, e raccogliere prodotti di stagione da consumare. «Oggi sono contenta di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle FAQ sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta purtroppo il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di giardini ed orti di seconde case», queste le parole della ministra Bellanova.

«Nei giorni scorsi - spiega il consigliere De Luca - avevamo provveduto a rappresentare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sul fatto che molte molte regioni stavano disponendo o valutando la disposizione di ordinanze per consentire a chi si occupa a livello amatoriale di orticultura, di poter eseguire quelle operazioni e lavorazioni stagionali che hanno la finalità di tutelare le colture esistenti, oltreché quelle utili ad impiantare le produzioni per i raccolti dei mesi a venire. Per questo motivo avevamo richiesto di valutare di mettere in campo una disposizione nazionale su tale materia, così da regolamentare in modo uniforme tali disposizioni».

