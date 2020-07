Piediluco, orti e giardini nel degrado: arriva l'ordinanza del sindaco

TERNI L’ordinanza del sindaco Leonardo Latini non lascia nessun dubbio: gli orti e i giardini che si affaccia sul lago sono indecorosi, questo vale anche per la passerella pedonale a sfioro sull’acqua, in diversi punti invasa dai rami degli alberi. I proprietari degli orti e dei giardini avranno quindici giorni di tempo per ripulire, poi scatteranno le sanzioni amministrative. La mobilitazione della polizia municipale, infatti, non si è fatta attendere ed ha fatto il giro per il paese di Piediluco per verificare lo stato di degrado, successivamente relazionare tutti i lavori da eseguire.

Dalla parte del lago, ma pure al di sotto della strada principale, il degrado è piuttosto evidente. Però, si ha il timore- dicono gli abitanti e i turisti – che tra qualche giorno di questo degrado non se ne parlerà più. Oltre orti e giardini in disordine, c’è poi una prolificazione di ricoveri per barche che non vanno, realizzate, a volte, con materiale diverso. Ci sono poi le spiagge, alcuni delle quali davvero efficienti e pulite, in altre, invece, vengono utilizzati perfino pezzi di cartelli pubblicitari per realizzare le pareti di piccoli box, e questo non va bene per il decoro del paese. La giustificazione dei proprietari, e che il Comune non da l’autorizzazione per costruire qualcosa di meglio ed allora si arrangiano, visto che l’estate a Piediluco non dura più di due mesi. Ma se i piedilucani e i turisti hanno sicuramente le loro pecche, l’amministrazione comunale non dà il buon esempio. Parliamo degli alberi secchi, anche piuttosto alti che si trovano nella proprietà del Comune e che rischiano di cadere. Sono talmente pericolosi perché sono solo “scheletri”. I turisti fanno a meno di scendere le scalinate che portano sul lungolago per il timore che possano cadere da un momento all’altro. «Il Comune, prima di noi- dicono i turisti - dovrebbe dare il buon esempio- ed intervenire sulle piante pericolanti- soltanto dopo potrà, giustamente chiedere di rendere decorosi orti e giardini. Rispetteremo, comunque, l’ordinanza».

Ultimo aggiornamento: 10:24

