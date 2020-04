Girando per Terni: torrente Serra a secco

TERNI - Alle poche persone che in questi giorni attraversano uno dei ponti del centro cittadino sul Torrente Serra, non sarà passato inosservato che il letto è senz'acqua. Si sta provvedendo, come accade periodicamente, all'eliminazione degli accumuli di materiale di vara provenienza (alluvionali, vegetali o di altra natura). Laddove necessario si provvederà al taglio e alla triturazione della bassa vegetazione cresciuta sulle sponde del Torrente prima che si immetta nel fiume Nera.



Ultimo aggiornamento: 08:15

