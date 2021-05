Ordine di Malta, raccolta alimentare in alcuni supermercati per aiutare centinaia di famiglie

TERNI La delegazione di Perugia- e Terni dell’Ordine di Malta sarà impegnata per tutta la giornata di oggi sabato 8 maggio nella raccolta alimentare nei punti vendita del "Superconti" a Corso Tacito e piazza Dalmazia ed invita tutta la cittadinanza a partecipare.

L'Ordine di Malta assiste in maniera continuativa con generi alimentari e di prima necessità oltre 500 persone in Umbria, con raccolte alimentari effettuate periodicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA