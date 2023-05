Ordine degli avvocati di Terni, Andrea Colacci è il nuovo presidente

TERNI - Andrea Colacci è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, eletto all’unanimità dal consiglio appena insediato. E Andrea Colacci, classe 1954, è stato anche l'avvocato che insieme al collega Antonio De Angelis, classe 1981, ha ottenuto più voti di tutti nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorsi. Il ritorno alle urne a distanza di due mesi si era reso necessario perchè sei consiglieri si erano dimessi il giorno stesso in cui era stata eletta presidente Stefania Cherubini, la prima donna al vetrice che però resta in carica un giorno solo. La "mossa" della maggioranza più uno (sei su undici) la da decadere. Un episodio che divise la categoria portando al commissariamento dell'Ordine e poi al ritorno alle urne a così breve giro di posta. Ieri, giorno dell’insediamento dei nuovi consiglieri e dell’elezione di presidente, segretario e tesoriere, c’è stata unità. Andrea Colacci è stato eletto presidente con voto unanime, così come Valentina Iacobellis (segretario) e Mara Provantini (tesoriere). «Sono lusingato dei voti espressi dai colleghi e contentissimo della squadra che si è formata» - dichiara Andrea Colacci indicando i suoi collaboratori più stretti: Iacobellis e Provantini. Dopo lo spoglio – è stata una votazione a tutti gli effetti – Colacci si è fatto fotografare insieme agli altri dieci consiglieri (Antonio De Angelis, Valentina Iacobellis, Paola Placidi, Mara Provantini, Silvia Starnini, Marco Proietti, Mauro Capotosti, Federica Grimani, Andrea Camilli, Francesca Gaviglio), con la toga indosso. «Insieme lavoreremo nell’interesse della categoria» - ha sottolineato. Non a caso dopo l’assemblea si è svolta anche la prima riunione dell’Ordine. « E lunedì prossimo ci riuniremo per la seconda volta» - annuncia il neopresidente, che non si concede neanche un caffè: dopo la foto convoca tutti in sala riunioni.