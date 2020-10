Ordinanza Tesei: superiori solo “a metà” e nei centri commerciali un cliente ogni dieci metri quadrati

PERUGIA - Un passo più avanti rispetto al decreto del governo. La presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, firma un'ordinanza che stabilisce dalla giornata di mercoledì didattica a distanza per la metà delle classi delle scuole superiori: l'ordinanza è in vigore fino al 14 novembre e verrà ricalibrata in base all'andamento dei contagi, ma è verosimile che il provvedimento per le scuole prosegua. Per ridurre le occasioni di contagio tra i giovani viene fissata anche una soglia più bassa di occupazione dei mezzi di trasporto pubblico: non più l'80 per cento dei posti, ma il 60 per cento. Previste anche nuove norme per i centri commerciali: controllo della temperatura all'ingresso e contapersone, nelle strutture più grandi sarà consentita la presenza di una persona ogni 10 metri quadrati e in quelli più piccoli un cliente ogni 8 metri quadrati. Chiusura per sale giochi, sale bingo e sal scommesse e stop alle slot machine sistemate negli esercizi commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA