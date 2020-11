Ordina un caffè in un bar di Orvieto e ruba il portafogli al gestore

Non bastava il Covid a creare problemi ai titolari dei bar con il calo di clienti e, da mercoledì 4 novembre, con la chiusura. Ora c’è anche chi va al bar, prende il caffè e ruba il portafogli al gestore. E’ quanto è accaduto alcuni giorni fa, prima della chiusura disposta con l’ultimo Dpcm Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad un barista del centro storico di Orvieto, quando di mattina, verso le 10, ha visto entrare nel suo bar un uomo sui quarant’anni che ha ordinato un caffè. Mentre il cliente si attardava al banco, è arrivata un’altra persona, ha fatto un acquisto e, nel dargli il resto, il barista ha preso dei soldi dal proprio portafoglio che ha appoggiato vicino la cassa in un punto solitamente nascosto alla vista degli avventori.

Il gesto non è passato inosservato al quarantenne che stava al banco, che, con molta calma, ha terminato di bere il caffè e, al momento di pagare, maldestramente ha fatto cadere per terra l’espositore delle caramelle sul bancone; il barista si è abbassato per raccogliere il materiale fatto cadere dal cliente ed in quel momento è sparito il portafoglio. Dopo aver raccolto tutto materiale che era in terra, frettolosamente il cliente è uscito dal bar e se ne è andato. Dopo alcuni minuti il barista si è accorto della sparizione del portafoglio ed ha immediatamente chiamato il 113.

Sul posto è arrivata una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto che ha invitato il barista a sporgere denuncia. Sono iniziate subito le indagini che nel giro di qualche giorno hanno consentito alla Squadra Anticrimine del Commissariato di identificare l’autore del furto: si tratta di un quarantenne residente a Napoli che ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati simili.

Al termine delle indagini il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni con la quale ha denunciato per furto l’autore del fatto.

