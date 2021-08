Ordigno bellico sulla ferrovia Terni-Giuncano. Prevista la sospensione della circolazione dei treni e l'evacuazione di 4000 persone.

Giovedì 26 Agosto 2021, 11:07

TERNI Ordigno bellico rinvenuto vicino alla ferrovia, 4000 ternani dovranno essere evacuati. Sospesa anche la circolazione dei treni. La bomba inesplosa è stata ritrovata a ridosso dei binari sulla tratta Terni -Giuncano. Per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione in sicurezza, domenica 29 agosto, dalle 9 alle 13 si fermeranno i treni che solitamente percorrono quella tratta mentre dalle 6,30 prenderanno il via le operazioni di evacuazione dalle abitazioni della cittadinanza che risiede nel perimetro considerato "a rischio". Il raggio della zona di sicurezza è stato fissato in 468 metri dall'ordigno. «Appena verificato che l'area sarà interamente sgombra di persone avranno inizio le operazioni di disinnesco. L'orario per il termine delle attività - spiega Rfi in una nota - è legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri». Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sul sito web della stessa Rfi.