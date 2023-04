Ora parla solo il presidente: Ternana in silenzio dopo le dichiarazioni di mister Lucarelli: "Bisogna sapere cosa si dice"

Prima ha deciso lui di non parlare più in conferenza stampa prima di ogni partita. Ora, invece, è la società che non glielo fa più fare. Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ora sta in silenzio non per sua decisione ma per disposizione della Ternana calcio. La dirigenza rossoverde ha inviato una nota nella quale dichiara sospesa la comunicazione, demandando la facoltà di rilasciare dichiarazioni solo al presidente, Stefano Bandecchi. La decisione arriva proprio all'indomani della conferenza stampa dopo Ternana-Venezia, partita persa 4-1 dai rossoverdi, nella quale l'allenatore è tornato a polemizzare con chi parla e scrive di obiettivo playoff e non di salvezza. Una conferenza stampa che ha fatto molto discutere e dopo la quale, ora, la dirigenza rossoverde prende provvedimenti. "A seguito delle dichiarazioni post gara dei nostri tesserati - comincia la Ternana calcio in una nota ufficiale - da questo momento l'unico a parlare con gli organi di stampa sarà il presidente, Stefano Bandecchi". Dura, ma anche circostanziata, la spiegazione, fornita sempre dalla società, sulla decisione presa: "Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione - si legge - ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice". La sconfitta con il Venezia, dunque, ha reso più freddo il clima in casa Ternana.