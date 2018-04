TERNI L’imprenditore 57enne Pio Piccini – originario di Sansepolcro (Arezzo) ma ternano di adozione – è stato arrestato all’alba di venerdì a Terni, nella sua abitazione di via Beccaria, dai militari della Guardia di finanza di Torino. L’indagine è quella incentrata sulle attività di Finpiemonte e sui pesanti ammanchi registrati nel corso del tempo nelle casse della finanziaria della Regione Piemonte. Eseguiti anche perquisizioni presso gli immobili di cui il faccendiere ha disponibilità a Terni. Ruota attorno all'investimento in una palestra della cintura di Torino l'inchiesta della Procura di Torino su Finpiemonte, che questa mattina ha portato anche all'arresto dell'ex presidente della cassaforte della Regione Piemonte, Fabrizio Gatti. In carcere sono finiti anche gli amministratori di due società private, Massimo Pichetti e, come detto, Pio Piccini, imprenditore noto a Terni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Gatti avrebbe compiuto un investimento di diversi milioni di euro, attraverso la società immobiliare Gem da lui di fatto amministrata, in un immobile a Collegno che doveva essere trasformato in una palestra. L'investimento portò la Gem sull'orlo del fallimento. La società, nel 2015, propose allora al Tribunale di Torino un accordo di ristrutturazione del debito, da attuarsi attraverso una intesa con i creditori. Per trovare i soldi per ripianare i debiti, circa 6 milioni di euro, Gatti avrebbe spostato 50milioni di euro di Finpiemonte in una banca Svizzera. Da quel conto, secondo l'accusa, avrebbe effettuato tre bonifici in favore di due società, la Gesi e la P&P, amministrate da Pichetti e Piccini, gli stessi che gli facevano da garante.

