TERNI E' tornata dalle vacanze durante la quale aveva avuto qualche linea di febbre e un malessere generalizzato, ma non ci ha dato troppo peso tanto che al sua ritorno si è recata regolarmente al lavoro all'ospedale Santa Maria di Terni. L'operatrice, che lavora per una cooperativa e che si occupa del trasporto dei pazienti, è stata comunque sottoposta al tampone che ha poi dato esito positivo e d è stata così messa in isolamento contumaciale nella sua abitazione. La direzione ospedaliera sta cercando di individuare tutti i contatti della donna all'interno della struttura ospedaliera, colleghi e pazienti, che rischiano di essere mandati in isolamento fiduciario. Così l'Asl per i contatti all'esterno. Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA