TERNI. Pramod e' stato coinvolto in un tremendo incidente sul lavoro nel porto di Marghera. Il 15 maggio sc orso il grave incendio all'impianto chimico dello stabilimento «3V Sigma», dove un'esplosione di uno dei serbatoi con sostanze chimiche venerd ha provocato un un rogo generalizzato dell'impianto, e il ferimento di dueoperai di un'azienda ternana. Pramod è ancora Ha riportato gravissime ustioni in tutto il corpo. Attualmente si trova in coma farmacologico nella struttura ospedaliera di Verona. A Terni ha, oltre la moglie e la figlia di appena tre anni, tanti amici che hanno avviato una raccolta fondi su Facebook o bonifico tramite il suo IBAN intestato a lui per aiutarlo: «Avra' bisogno di cure mediche costose - dicono gli mici - e di riabilitazione medica adeguata,per poter tornare a una vita dignitosa, ed ora è il momento peggiore per la sua famiglia e la sua famiglia ha bisogno di lui. Pramod e' un grande lavoratore che si e' integrato fin da subito nella comunità ternana; e' un padre esemplare».Straziante l'appello di un amico ternano sulla sua pagina Facebook: «‌SofiaIeri a casa, Sofia ha aperto la busta con i vestiti del suo papa', li ha riconosciuti,percependo il suo profumo e ha chiesto "mamma,quando torna papa'?.." Senza entrare nel merito della vicenda, della quale si occuperà la magistratura, noi amici di Pramod stiamo organizzando una raccolta fondi per aiutarlo.