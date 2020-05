"Onore al poliziotto ucciso sul lavoro": Marius lascia fiori davanti alla questura

TERNI - "Onore al poliziotto ucciso sul lavoro. Alla polizia buon Primo Maggio".

Il messaggio scritto a penna sul vaso di fiori è di Marius, che ieri mattina si è recato in questura ed ha lasciato un omaggio floreale per il poliziotto Pasquale Apicella, ucciso in servizio da alcuni rapinatori a Napoli due giorni fa.

Un modo per ringraziare chi lavora ogni giorno per la sicurezza e la legalità mettendo a rischio la propria vita.

"Al signor Marius vanno i ringraziamenti del questore, Roberto Massucci, e di tutto il personale della questura di Terni per la vicinanza alla polizia e per l'alto senso civico dimostrati".

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA