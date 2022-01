Omicron spinge sul Santa Maria: aumentano i ricoveri. Un' altra vittima a Orvieto

TERNI – Per il quarto giorno consecutivo la curva dei contagi scende anche a Terni, dove si registra, però, un incremento di pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva. L’elenco delle vittime si allunga: un altro decesso ad Orvieto. Ma la macchina del tracciamento e della sorveglianza accelera a tal punto da far decollare un nuovo drive through (realizzato grazie alla collaborazione tra Esercito italiano, Protezione Civile, Usl Umbria 2, Comune di Terni, TerniReti, e associazioni come Anpas e AmbuLaife), presso l’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Maratta. Si contano più guariti che nuovi contagiati. Il dato relativo agli attuali positivi migliora: sono 3.638 nella capitale dell’acciaio, 642 a Narni, 536 ad Orvieto, 392 ad Amelia. In calo anche negli altri comuni del teritorio: Stroncone 160, Acquasparta 134, San Gemini 116, Arrone 104, Ficulle 78, Ferentillo 75, Piegaro 72, Avigliano Umbro 65, Otricoli 61, Porano 44, Guardea 43, Lugnano in Teverina, Giove e Allerona 41, Calvi dell’Umbria 40, San Venanzo 36, Montefranco 25, Penna in Teverina 17, Parrano 13, Polino 4 . Con l’iniziativa del sindaco Fabio Di Gioia, di tracciare gli studenti in ingresso al momento della riapertura delle scuole, ad Arrone si sono egistrati 12 nuovi casi di Covid, tre dei quali (studenti), scovati prima che entrassero in classe. Si procede con 328 nuovi contagi a Terni, nelle ultime 24 ore, a fronte di 526 guarigioni, 52 ad Orvieto e 34 a Narni. Un trend in decremento, come nel resto dell'Umbria.

