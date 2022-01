Covid, tre morti in un giorno: una vittima è di Terni e due sono di Narni

TERNI - Il numero dei tamponi processati nei giorni di festa è sempre basso, eppure continua a tracciare la risalita del virus in maniera chiara. Con un altro morto per Covid, domenica 9 gennaio 2022, nella capitale dell’acciaio (sono stati 176 dall’inizio della pandemia) mentre altre due vittime sono originarie di Narni. Il dato odierno però è invariato, segno che un altro paziente è stato trasferito lì.

In crescita anche i ricoveri in area medica, che raggiungono quota 55. L’immagine della città, con le saracinesche di bar, ristoranti e negozi di abbigliamento, abbassate, è dolorosa. Nei comuni tutt’attorno, è Narni ad essere più in difficoltà, tanto che il sindaco Francesco De Rebotti decide di rimandare l’apertura delle scuole Che aprono invece a Terni nonostante l’invito dei presidi a procedere con la didattica a distanza. Da Orvieto (454 contagiati) ad Amelia (371) fino a Montecastrilli (251): Omicron non arretra. Anche San Gemini (211) e Stroncone (166) stanno facendo preoccupare i primi cittadini. In Valnerina Arrone (131) e Ferentillo (112), diventano maglie nere per i contagi: sovrastano Montefranco (36) e Polino (3). Le quarantene aumentano e gli effetti sull’economia si avvertono. Le piccole attività che riscontrano un caso di positività tra titolari e dipendenti, sono costrette a chiudere temporaneamente. Le grandi devono rallentare la produzione, per assenza di personale.