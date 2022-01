Terni, Omicron falcia un'altra vita Decessi pure a Lugnano e Porano

TERNI – Un'altra vita falciata da Omicron a Terni, dove il numero dei decessi per Covid sale a 181, dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore anche i comuni di Lugnano in Teverina e Porano hanno perso due dei loro cittadini a causa del Coronavirus. Nella capitale dell’acciaio gli attuali positivi sono 3.407, 218 in meno rispetto al giorno precedente: i guariti sono 500 e i nuovi contagiati 283. Da una settimana, ormai, il numero delle persone che escono dalla quarantena è di gran lunga superiore a quello di chi finisce in isolamento per aver contratto il virus. Ma non dappertutto: ad Amelia il numero degli attuali positivi (432) aumenta di 40 unità. Migliora invece la situazione a Narni, dove il bilancio tra guariti e nuovi casi, fa calare (-55) il dato relativo ai positivi in città, che scivola a 587.

I nuovi casi: Terni (283) Acquasparta (12), Allerona (3), Alviano (4), Amelia (75), Arrone (8), Attigliano (3), Avigliano Umbro (9), Calvi dell’Umbria (4), Ferentillo (5), Ficulle (4), Giove (8), Lugnano in Teverina (4), Montecastrilli (9), Montefranco (8), Monteleone d’Orvieto (6), Narni (45), Orvieto (44), Otricoli (4), Penna in Teverina (2), San Gemini (7), San Venanzo (4), Stroncone (16).

Gli attuali positivi nei comuni della provincia: Terni 3.407, Narni 587, Orvieto 511, Amelia 432, Stroncone 157, Acquasparta 135, Montecastrilli 130, Fabro 115, San Gemini 112, Arrone 99, Ficulle 74, Ferentillo 72, Avigliano Umbro 67, Valtopina e Baschi 62, Otricoli 59, Guardea e Calvi dell’Umbria 39, Monteleone d’Orvieto 36, Alviano 33, Montefranco 31, Attigliano 29, Penna in Teverina 19, Polino 4.