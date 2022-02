Omicron arretra ma miete altre vittime: tre a Terni e una ad Amelia

Terni – Il mese dell’amore si apre, purtroppo, con altre quattro vittime. Tre a Terni (dove il numero dei decessi da inizio pandemia sale a 192) e una ad Amelia nelle ultime 24 ore, di pazienti ricoverati per Covid. Già, i ricoveri. Aumentano anche quelli, all'ospedale Santa Maria. Sette in più in un giorno solo (sono 64 le persone ricoverate in area medica alla data del primo febbraio 2022). Anche se resta stabile il dato relativo ai posti occupati in terapia intensiva. Le guarigioni sono in numero superiore rispetto ai nuovi casi ormai da un paio di settimane. Eppure ancora si registrano 2.225 attuali positivi nella capitale dell’acciaio. Anche ad Amelia, con il decesso di ieri, sale il numero delle vittime del Covid: 19 da inizio pandemia. Ma scende il numero dei positivi attuali: 424. La situazione migliora un po' in tutti i comuni della provincia. Ad Orvieto si contano 478 attuali positivi. A Narni 382, a Montecastrilli 154. Sotto a cento negli altri territori dell'Umbria meridionale.

