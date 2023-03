Giallo a Tuoro: moglie e marito trovati morti in casa

TUORO - Due corpi trovati senza vita in casa. Dramma nel tardo pomeriggio in un'abitazione in via dei Sette Martiri. In un primo momento l'ipotesi presa in considerazione dalla procura di Perugia e dai carabinieri è stata quella di un omicidio suicidio, ma con il passare del tempo la situazione è ancora di difficile definizione.

Secondo quanto si apprende, infatti, l'uomo si sarebbe effettivamente tolto la vita ma per quanto riguarda le cause di morte della donna sarebbero ancora da valutare con attenzione.