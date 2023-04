Sabato 1 Aprile 2023, 07:05

PERUGIA - Soffocata. Con le mani a premere sul collo e impedirne la respirazione. Finché il suo cuore non ha smesso di battere. L’autopsia condotta ieri mattina sul corpo di Francesca Giornelli, condotta dal medico legale Sergio Scalise Pantuso, avrebbe sostanzialmente confermato quelle che erano le indicazioni sulla scena del crimine: e cioè che il compagno ed ex marito Lamberto Roscini l’ha uccisa mentre lei si trovava nel letto strangolandola e lasciandola coperta da un lenzuolo. Prima di scrivere dei biglietti in cui si accusava del delitto della donna, ne spiegava i motivi e prima di togliersi la vita impiccandosi ai travi che sorreggono la tettoia di una veranda esterna.

Un altro elemento emerso nel corso dell’autopsia è che la donna non presenterebbe segni di difesa. Insomma, in quella villetta in via dei Sette Martiri a Tuoro l’orrore si sarebbe consumato sì al fondo dell’ennesima lite tra i due (come ricostruito dai carabinieri e dalla procura) ma molto probabilmente in un momento in cui la donna non sarebbe stata in grado di provare a difendersi e dunque di impedire che venisse ammazzata.

Da capire se questa impossibilità a difendersi possa essere collegata ai problemi di alcol emersi non solo come causa dell’ultima violentissima lite scoppiata in quella casa ma anche come causa di almeno due-tre anni di continue tensione tra i due, con Lamberto che chi lo conosce bene lo definisce particolarmente provato da questa situazione e anche dal reiterarsi dei seri problemi con l’alcol di Francesca che, a quanto si apprende, in alcuni casi poteva anche diventare violenta.

Non è da escludere però che la donna nel momento in cui il compagno ha iniziato a soffocarla stesse riposando, dal momento che è stata ritrovata nel letto.

Elementi che non cambiano molto rispetto all’orrore emerso nel tardo pomeriggio di martedì ma che contribuiscono a chiarire l’ambito in cui si è consumata la tragedia.

Dall’autopsia è infine anche emersa la conferma di come la donna sia morta nel pomeriggio sera del 27 marzo, dunque quasi 24 ore prima rispetto a quando i due cadaveri sono stati ritrovati. Non si esclude il fatto, come già emerso, che il suicidio di Lamberto sia avvenuto qualche ora dopo e non nell’immediatezza dell’omicidio di Francesca.