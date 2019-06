Omicidio Polizzi: solo uno sconto per Valerio Menenti. Julia Tosti in lacrime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Solo uno sconto. Da diciotto a sedici anni e mezzo. Valerio Menenti e il padre Riccardo sono stati condannati anche nel nuovo processo d'appello, celebrato a Firenze. Figlio e padre sono accusati di essere il mandante e l'autore materiale dell'omicidio di Alessandro Polizzi, compiuto a Perugia nel marzo del 2013.A Riccardo Menenti, detenuto, è stato confermato l'ergastolo mentre a Valerio, che deve rispondere di concorso materiale e morale, la pena è stata ridotta da 18 a 16 anni e sei mesi di reclusione. Quest'ultimo è libero per decorrenza dei termini. I suoi difensori hanno già annunciato un nuovo ricorso in Cassazione. E quindi «attenderàlibero la sentenza», come ha spiegato uno dei legali, l'avvocato Francesco Mattiangeli.Presente alla lettura del dispositivo Julia Tosti, che si trovava con Polizzi, suo fidanzato, quando venne ucciso e fu ferita a una mano dal colpo di pistola sparato dall'omicida. La giovane - parte civile tramite l'avvocato Donatella Donati - è scoppiata in lacrime. La sentenza d'appello di Perugia era stata annullata dalla Cassazione con invio degli atti a Firenze.